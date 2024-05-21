Погуляла и хватит. Окружение Спирс призвало вернуть поп-звезду под опеку

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Близкие не на шутку обеспокоены жизнью певицы, которая в последнее время стала похожа на приключения треш-блогера.

Биография певицы Бритни Спирс с каждым днем пополняется странными и необычными историями. Ее жизнь настолько пошла под откос, что близкие потребовали вернуть над ней опеку, пишет таблоид TMZ.

Все, считают они, испортилось после того, как она избавилась от опеки отца, а также развелась с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Хоть родитель, как признали многие, и не был лучшим кандидатом на эту роль, но он хоть как-то сдерживал ее.

Оказавшись свободной, знаменитость перестала принимать лекарства, вернулась к употреблению алкоголя и запрещенных веществ. По этой причине она неоднократно попадала в реабилитационные центры.

У нее очень часто меняется настроение, а приступы агрессии зачастую заканчиваются насилием. Кроме того, общение с нынешним возлюбленным, Полом Солизом, также не лучшим образом отражается на ее жизни, убеждены близкие.

Многие уверены, что тот завладел ее домом и в целом жизнью. А также именно в драке с ним она сломала лодыжку, которую отказывается лечить уже не одну неделю.

Из-за этого ее нога заметно распухла и посинела. Видеть маму в таком состоянии дети не желают.

Они уже давно перестали с ней общаться — сейчас отпрыски живут с бывшим мужем звезды, Кевином Федерлайном. А Спирс обязана платить им каждый месяц несколько десятков тысяч долларов на содержание.

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