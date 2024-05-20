В США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Конгрессмен Майк Джонсон заявил, что суд будет «наказан», если не изменит решение.

Конгресс США примет любые меры против Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МУС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это», — цитирует политика The Guardian.

По словам Джонсона, если позволить МУС угрожать правительству Израиля, то следующей целью может стать администрация Штатов. Решение прокурора суда политик назвал «нелегитимным и заслуживающим международного осуждения».

Прокурор МУС Карим Ахмад Хан прежде потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. При этом он заявил об имеющихся доказательствах того, что те должны понести уголовную ответственность за «военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории государства Палестина (в секторе Газа)».

Также МУС намерен требовать ареста трех лидеров палестинского движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офис Нетаньяху высказался о решении МУС по премьеру Израиля.