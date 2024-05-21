Оголила интимное: Лонгория оконфузилась на Каннском фестивале

Фото: www.globallookpress.com / P. Farjon / Fdc15

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«Отчаянная домохозяйка» попала в неловкую ситуацию из-за слишком откровенного наряда.

Американская актриса Ева Лонгория, сыгравшая Габриэлу в сериале «Отчаянные домохозяйки», оконфузилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Кадры опубликовала газета The Sun.

Для выхода в свет знаменитость выбрала платье мятного цвета с длинным шлейфом. Наряд с разрезом до бедра был украшен стразами.

Чтобы дополнить образ, она надела серьги и серебристые туфли на высоких каблуках. Поначалу все было хорошо, однако в один момент случилась неприятность.

Это произошло, когда актриса возвращалась в отель. Когда звезда спускалась по лестнице, она запуталась в подоле платья, и наряд разошелся, оголив интимное место.

В случае отсутствия нижнего белья знаменитость оконфузилась бы еще больше. Ее такая оплошность, может быть, и смутила, но виду она не подала — поправила платье и пошла дальше.

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