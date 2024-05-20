МИД призвал граждан России воздержаться от поездок в Афганистан

Фото: www.globallookpress.com / Andrei Solomonov

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Неизвестные в городе Бамиан недавно расстреляли иностранных туристов.

Гражданам России рекомендуется воздержаться от посещения Афганистана, откуда поступили сообщения о нападении на иностранных туристов. Об этом заявили в МИД РФ.

«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что 17 мая неизвестные застрелили на рынке в городе Бамиан трех граждан Испании и тяжело ранили еще четверых иностранцев — граждан Австралии, Испании, Литвы и Норвегии.

В связи с «крайне сложной ситуацией с безопасностью» в Афганистане российское внешнеполитическое ведомство призвало россиян воздержаться от поездок в эту страну с туристической целью.

Накануне AFP сообщило о шести погибших в результате стрельбы в Бамиане, расположенном в центре Афганистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами наводнения на севере Афганистана стали больше 300 человек.