Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении украинских систем ПВО

Германия заявила о готовности 12 стран участвовать в укреплении ПВО Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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«Партнеры» Незалежной продолжают накачивать ВСУ вооружением.

Инициативу Германии по укреплению украинских систем ПВО планируют поддержать 12 стран. Об этом сообщило немецкое Министерство обороны в социальной сети X.

Отмечается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния и Литва помогут техникой и ракетами. При этом к инициативе хочет подключиться и Латвия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не могут выдержать натиска армии России.