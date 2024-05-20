«Меня обнадежили»: Немоляева вышла на связь после новостей о госпитализации
Немоляева подтвердила, что у нее диагностировали СОVID-19 в легкой форме
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
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Что же все-таки произошло с артисткой?
Коронавирус в легкой форме диагностировали у народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
«Ничего такого страшного у меня нет. Главный врач в больнице сказал, что по всем показателям коронавирус в легкой форме, не опасный. В общем, он меня обнадежил и успокоил», — призналась актриса.
Немоляева также уточнила, что коронавирусом она болеет уже не в первый раз. Однако артистка успокоила поклонников, сказав, что чувствует она себя неплохо.
Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Алексей Бородин экстренно госпитализирован в Москве. Причиной, как отмечается, стала пневмония.
Известно, что сейчас художественный руководитель Российского академического Молодежного театра находится под наблюдением медиков. Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.