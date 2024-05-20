Смертельный FLiRT. Пандемия COVID-19 может вернуться уже этим летом

Фото: www.globallookpress.com / Christian Prandl

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Роспотребнадзор отмечает рост заболеваний новым вариантом коронавируса в мире.

Новые варианты COVID-19 распространяются на Западе и угрожают скачком заболеваемости летом. Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о вариантах коронавируса FLiRT, который включает штаммы KP и ранее доминировавший штамм JN.1. Все это — ответвления «омикрона».

Также сообщается, что в США сейчас доминирует штамм КР. 2, возникший в начале марта. По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, в конце апреля на KP.2 пришлось 28,2% случаев, по сравнению всего с 3,8% в середине марта.

Число случаев заражения вирусом KP1.1 также быстро росло, на его долю приходится 7,6% случаев инфицирования. В публикации подчеркивается, что многие эксперты по инфекционным заболеваниям не ожидают резкого увеличения числа госпитализаций, но предупреждают, что новые варианты коронавируса могут спровоцировать летнюю волну инфекций.

Специалисты озабочены тем, насколько эффективными против новых штаммов окажутся существующие вакцины. Часть вирусологов при этом считает, что имеющиеся препараты будут обеспечивать надежную защиту как минимум от тяжелых заболеваний.

Однако другие эксперты полагают, что защита не гарантирована, так как новые мутации «немного отличаются» от прежних видов инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, штаммы FLiRT были обнаружены в 14 странах Европы и в Израиле.

При этом активность COVID остается низкой на европейском континенте. Британский ученый Пол Хантер считает, что есть мало доказательств большей заразности вариантов FLiRT по сравнению с предыдущими доминирующие штаммами.

При этом они, предположительно, обладают небольшим иммунным преимуществом, что в регионах с ослабленным иммунитетом у населения может способствовать распространению вируса.

Характерные для FLiRT симптомы стандартны для коронавируса. Это лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.

По информации Роспотребнадзора, с 22 апреля в мире отмечается рост заболеваний штаммом FLiRT. Однако по состоянию на 15 мая в России такие случаи пока не выявлены.

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