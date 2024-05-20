Путин заявил о стабильном развитии ТЭК вопреки санкциям

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Экономика страны, подчеркнул он, неизменно растет.

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается стабильно, несмотря на санкции Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Экономика России растет, потребности увеличиваются и обеспечиваются», — указал глава государства на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

На глобальном и региональном энергетических рынках сохраняется сильная волатильность, но ТЭК в России стабильно развивается и открывает новые экспортные направления, указал Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в ближайшее время будет запущен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» для достижения национальных целей. В стране планируется переход к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения.