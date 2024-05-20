«Кровавый навет»: офис Нетаньяху о решении МУС по аресту премьера Израиля

Фото: Reuters / GIL COHEN-MAGEN

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Израильская сторона считает, что ее безосновательно оклеветали.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана, потребовавший ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, перешел красную черту. Об этом заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

Хан ранее запросил ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта за «военные преступления и преступления против человечества». В его списке оказались и три лидера палестинского движения ХАМАС — Яхьи Синвар, Мохаммед Ибрагим Аль-Масри (Дейф) и Исмаил Хании.

В офисе Нетаньяху считают, что прокурор МУС таким шагом безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях «юридической борьбы» против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке».

«Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны», — заявил Гендельман.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем приостановлены из-за условия стран-посредников о прекращении огня.

По информации СМИ, Египет и Катар, как отмечается, потребовали окончания конфликта на Ближнем Востоке, однако понимание термина «конец войны» сильно разнится у вовлеченных в переговоры сторон.