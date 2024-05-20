США разрабатывают санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Георгий Бекаури; 5-tv.ru

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Вашингтон собирается продолжить давление на Тбилиси.

США сейчас разрабатывают санкции против Грузии из-за закона об иноагентах. Ограничения будут приняты в отношении грузинских чиновников, ответственных за его продвижение.

Как стало известно американскому изданию Politico, Штаты планируют заморозить их активы и ввести запрет на получение виз даже для членов их семей.

Также санкции будут применяться к работникам правоохранительных органов, которые участвовали в разгоне протестующих, не согласных с законом о прозрачности иностранного влияния.

Парламент Грузии принял проект об иноагентах

В понедельник, 13 мая, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Сорвать рассмотрение документа пытались протестующие. Вечером воскресенья они вышли на митинг к парламенту на проспекте Руставели и провели там ночь. Утром полиция оттеснила протестующих от служебных входов в парламент.

На следующий день, 14 мая, в парламенте Грузии подрались депутаты во время рассмотрения законопроекта об иноагентах. Пленарное заседание в результате прервалось. Прежде 5-tv.ru опубликовал кадры драки. Однако это не помешало принять окончательное решение: парламент Грузии принял законопроект об иноагентах. После объявления результатов голосования противники инициативы, стоящие на проспекте Руставели в Тбилиси, стали еще громче выражать свое недовольство.