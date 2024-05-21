Ученые из Китая научились замораживать мозг с сохранением главных функций органа

Фото: www.globallookpress.com / ChinaFotoPress

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Что известно об этом открытии?

Ученые из КНР совершили крупный прорыв в сфере криогенетики — науки, изучающей влияние крайне низких температур на изменения свойств различных веществ.

Команда специалистов провела эксперимент с мозговой тканью и выявила, что есть способ замораживать ее без риска утери основных функций. Издание Mirror сообщает, что для исследования ученые на протяжении трех недель использовали стволовые клетки человеческого эмбриона.

Так, они получили образцы мозга, пропитали их специальными химическими смесями и заморозили их при помощи криогенной заморозки в течение 24 часов. Размораживали они образцы, как отмечается, две недели.

Согласно результатам, одна из химических смесей оказалась способной сохранить нейроны мозга целыми. Они функционировали как при обычной работе.

Утверждается, что данное открытие может быть в перспективе использовано с целью продления жизни. Возможно, что живых людей можно будет заморозить подобным образом и разморозить через множество лет.

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