Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Владимир Путин при этом недавно отмечал, что в 2022 году Москву в очередной раз обманули во время встречи в Стамбуле.

Киевский режим осознает, что конфликт закончится переговорами. Об этом этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, его слова приводит пресс-служба СНБО на странице в соцсети.

«Ситуация на фронте является крайне сложной, но далеко не катастрофической… Украина четко осознает, что война закончится переговорами», — сказал Литвиненко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на слова Путина, что Россию на переговорах с Украиной в 2022 году в очередной раз обманули. Президент напомнил: Москва никогда не отказывалась от дипломатического пути урегулирования конфликта.