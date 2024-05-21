«Сразу все вылетает из головы»: какие породы собак не поддаются дрессировке

Биолог Татаренко: почти не поддаются дрессировке охотничьи и охранные породы

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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И какую роль в этом играют инстинкты?

Собаки охотничьих и охранных пород почти не поддаются дрессировке. Об этом NEWS.ru рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Дело в том, что у гончих, охранных и охотничьих пород слишком сильно развиты соответствующие инстинкты.

«Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды — сразу все вылетает из головы. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки», — объяснила специалист.

Кроме того, с трудом обучаются и декоративные породы собак — их годами отбирали именно для «экстерьера», а не для дрессировки и выполнения команд.

Та же «проблема» и у «охранников» — например, у кавказской, азиатской и южно-русской овчарок. На протяжении многих лет эти породы оберегали людей, стада и различные объекты, поэтому следовать некоторым правилам они просто «не умеют».

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