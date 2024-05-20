«Разрушительная сила»: в Европе опасаются действий Фицо после покушения

FT: в Европе боятся, что Фицо будет подрывать работу НАТО после покушения

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Spicker

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Ранее политик выступал против поставок оружия Украине и объединился с венгерским коллегой Орбаном. Что же будет после его выздоровления?

Чиновники в Европе опасаются, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет более разрушительной силой в НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как [премьер Венгрии Виктор] Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», — говорится в публикации.

Как напоминает издание, до покушения Фицо вместе с Орбаном противостояли кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. Кроме того, словацкий политик выступал против поставок оружия Украине и ее членства в блоке.

Покушение на Фицо было совершено 16 мая. Политик получил три ранения — в живот, грудь и конечности. С места происшествия его экстренно доставили в больницу на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому.

Стрелявшего в премьера мужчину — Юрая Цинтулу — задержали на месте покушения. Он заявил, что пошел на преступление из-за «несогласия с политикой правительства страны».

Сейчас Цинтула арестован, ему предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо после покушения.