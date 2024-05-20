Силы ПВО сбили американскую ракету HARM над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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О пресечении очередной попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили противорадиолокационную ракету HARM американского производства над Белгородской областью. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили представители ведомства.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ВСУ пытались атаковать территорию России с применением РСЗО RM-70 Vampire и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.