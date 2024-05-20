Суд Лондона дал возможность Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen

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В Штатах основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы. На решение лондонского суда уже отреагировали в МИД России.

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, снова разрешив ему оспорить решение об экстрадиции в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Указывается, что, по мнению судей, предоставленные властями Штатов заверения не гарантируют соблюдения прав Ассанжа в случае его экстрадиции. Сторонники основателя WikiLeaks, собравшиеся возле здания суда, ликовали, когда узнали о вынесенном решении.

При этом сам Ассанж лично не присутствовал на заседании суда по состоянию здоровья.

Данную новость прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию «решением в пользу Ассанжа», — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ассанжа рассказал о пошатнувшемся здоровье основателя WikiLeaks.