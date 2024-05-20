Прогрессивная шкала НДФЛ: кого коснутся налоговые изменения в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

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Основные параметры еще вырабатываются, но некоторые важные моменты уже определены.

Предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) не должны затронуть большинство граждан, они коснутся только тех, у кого высокие доходы. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы еще вырабатываем, [они] еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы предложение о прогрессиях <…> не затронуло большинство граждан, а касалось только тех, у кого высокие доходы», — сказал он.

Силуанов указал на необходимость того, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались категории граждан, нуждающиеся в господдержке. Он уточнил, что речь идет о семьях с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объяснил необходимость донастройки налоговой системы в стране.