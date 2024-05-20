«Находимся на пути»: в Израиле заявили о неизбежности войны с «Хезболлой»
В Израиле заявили о неизбежности войны с «Хезболлой»
Фото: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces
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Какой ультиматум еврейское государство готово выдвинуть шиитской организации?
Начало крупномасштабного противостояния между армией Израиля и ливанским движением «Хезболла» — неизбежно. Такое мнение выразил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Об этом сообщает Times of Israel.
«На мой взгляд, мы находимся на пути к войне с Хезболлой», — высказался министр во время заседания правой партии «Религиозный сионизм.
Политик также заявил о цели поставить перед «Хезболлой» ультиматум. В частности, Израиль хочет потребовать от группировки отвести свои силы за реку Летани и прекратить огонь по мирному населению.
«Необходимо создать зону безопасности, которая позволит израильской армии сохранить свое присутствие на юге Ливана», — отметил Бецалель Смотрич.
По его словам, необходимо обезопасить проживающих около ливанской границы евреев.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после запуска движением беспилотников в сторону израильского государства.