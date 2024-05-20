Фото, видео: Кадр из х/ф «Огненный лис». реж.: Дмитрий Шпиленок, 2024г; 5-tv.ru

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Фильм рассказывает историю лиса Ветра, который родился в семье самым младшим в помете и был самым слабым. Однако любовь и память об отце помогли ему стать смелым и выйти на бой с серьезным хищником.

Быть мужественным — это не всегда физически сильным. Это быть сильным духом и обладать внутренним стержнем. В российский прокат вышел художественно-документальный фильм «Огненный лис», основанный на реальной истории и показывающий зрителю необыкновенную природу Камчатки. Сообщили в пресс-службе ВТБ.

Фильм рассказывает историю лиса Ветра, который родился в семье самым младшим в помете и был самым слабым. Однажды в его семье случилась беда. Пришедший на шум веселящихся лисят медведь атаковал рыжее семейство. Отец Ветра защищал детей и жену до последнего, однако выжить в этой трагедии удалось только младшему.

Прошли годы, Ветер встретил огненно-рыжую лисицу Лаву. У пары родилось шестеро малышей. И в момент, когда счастье было так близко, вернулся он — камчатский бурый медведь… Фантомные боли вынуждают лиса сбежать, получив в адрес проклятья возлюбленной. И теперь он должен понять для себя, как преодолеть все трудности, суровые условия Камчатки, спасти семью и вернуть расположение Лавы.

На премьере фильма «Огненный лис», прошедшей накануне в кинотеатре «Мосфильм», съемочная группа 5-tv.ru расспросила гостей показа и создателей картины о том, что такое быть мужественным и сильным духом.

«Сила духа — внутренний стержень. Когда ты можешь встать, собраться. Как бы тебе не было плохо, как бы у тебя не было настроения. Всегда блистать, сиять, идти вперед», — уверена телеведущая Анна Мурашева.

Авторы картины Анна и Дмитрий Шпиленок провели Кроноцком заповеднике Камчатки 26 месяцев, организовав три экспедиции. Поняв, что отснятого материала сотни часов, Анна поняла, что ей придется попробовать себя в новом амплуа — сценарист. Ветер стал главным героем не сразу. Изначально планировалась его возлюбленная Лава. Однако ее жизнь была обычной, а вот история преодоления и испытаний лиса легла в основу всей истории.

Таким образом работа над этим фильмом помогла по-другому посмотреть на жизнь и жизненные принципы. Авторы признаются, что жизнь в дикой природе, трудности их личного выживания и работы в суровых условиях Камчатке практически перевернуло их жизнь.

«Мы, каждый из нас, где-то не уверен в себе. Может быть не самые красивые, не самые пробивные в этом конкурентном мире, не самые умные, не самые талантливые. Но если мы будем внутри себя этого маленького лисенка — родился самым слабым, где выживают сильнейшие… Если мы будем его поддерживать и верить в него, главное верить в него. То мы реализуем все свои шансы. А у нас их миллион. Я в это верю», — подчеркивает продюсер и автор сценария фильма «Огненный лис» Анна Шпиленок.

С ней полностью согласен певец Илья Гуров. Он уверен, что кажущийся хрупким человек, внутри может оказаться очень сильным и дать отпор в любой ситуации.

«Он может преодолеть трудности. Он может найти правильные слова для себя и для других людей. Собраться, идти вперед, не останавливаться и преодолевать жизненные неурядицы», — заявил он.

Еще одной важной составляющей картины стало воспитание молодежи в вопросе любви к природе нашей страны, а также сохранение ее необыкновенного разнообразия.

«Охрана природы и сохранение биоразнообразия нашей страны — одна из задач социально ответственного бизнеса. „Огненный лис“ наглядно показывает богатство, которым мы гордимся и дорожим. Фильм стал настоящим творческим экспериментом, который сочетает реалистичность документального и зрелищность художественного кино», — заявила старший вице-президент банка ВТБ, при поддержке которого была снята картина, Наталья Кочнева.

«Такой фильм становится отличным инструментом для экологического просвещения молодого поколения. Для настоящего образования молодого поколения. Потому что кажется, что современным детям обычными уроками, занятиями дать любовь к природе невозможно, а эти фильмы становятся источником любви к такой природе и показывают нашу страну с самых разных сторон», — добавляет депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

О том, как лис Ветер смог преодолеть страх и самого грозного хищника Камчатки, смотрите в кинотеатрах с 18 мая.