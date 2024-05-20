Суд оставил в силе 27-летний приговор Дарье Треповой*

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС

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Сторона обвинения при этом сочла решение мягким и требовала увеличить срок на год.

Приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, оставлен в силе, несмотря на требования гособвинения увеличить срок до 28 лет. Решение оставлено без изменений Апелляционным военным судом.

Сторона обвинения посчитала приговор первой инстанции мягким и требовала увеличить его на один год. Однако апелляционный суд не стал менять решение о лишении свободы для Треповой на 27 лет. Приговор для ее сообщника Дмитрия Касинцева также оставлен без изменений (год и девять месяцев).

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной. Там журналист проводит творческую встречу, в один момент в помещении прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла именно Трепова. И именно она вручила ее военкору в качестве подарка.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России