Фото: www.globallookpress.com / Xinhua Sergei Stepanov

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Дипломат призвала «храбрую» премьера Эстонии раскрыть подробности об этом.

Часть стран-членов Североатлантического альянса получают своих тренеров, отправленных на Украину для обучения боевиков, обратно. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая [премьер Эстонии] Кая расскажет подробности», — написала она.

Так дипломат отреагировала на недавнее заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что некоторые страны-члены Североатлантического альянса уже обучают украинских боевиков на территории Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва готова отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. При этом Вильнюс уже заранее знает, как Москва расценит этот шаг.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.