Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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В каком состоянии находится артист?

Народный артист России Николай Носков продолжает находиться в больнице из-за проблем со здоровьем. По информации источника 5-tv.ru, о выписке музыканта пока не может быть и речи, поскольку он повторно заболел пневмонией.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Медики продолжают делать все возможное для скорейшего выздоровления артиста, однако из-за его сниженного иммунитета возникают сложности. Например, повышенная температура, которая и не думает спадать.

Носков был госпитализирован в начале мая. Музыкант перенес ОРВИ, которая спровоцировала у него правостороннюю пневмонию. Позднее у артиста диагностировали тромбоэмболию легочной артерии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрисе Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь.