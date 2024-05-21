Словно потерять паспорт: как мошенники используют личные данные в интернете

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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С развитием современных технологий все схем для обмана в Сети становится все больше.

Последнее время в России наблюдается всплеск сообщений о телефонных мошенниках, которые все чаще пользуются современными технологиями, в том числе — нейросетями. Директор по развитию бизнеса Денис Стрельцов рассказал сайту Lenta.ru, какие схемы мошенничества могут появиться в ближайшем будущем и как не дать себя обмануть.

Новые преступные схемы по обману доверчивых граждан появляются чуть ли ни каждый день. По словам Стрельцова, одной из самых популярных сегодня является отправка практически неотличимых от реальных видео- и аудиосообщений, где мошенники выдают себя за кого угодно.

«Например, одна из схем мошенничества — это взлом Telegram, подделка голоса пользователя с помощью ИИ, генерация видео-кружка с лицом — все это для выманивания денег у людей из списка контактов. Защититься от таких атак можно с помощью двухфакторной авторизации и облачного пароля», — поясняет специалист.

Эксперт подчеркивает, что для таких обманов личность жертвы тщательно изучается, ведь при общении с мошенниками сомнений в реальности происходящего возникнуть не должно. В такой ситуации при малейших подозрениях стоит самостоятельно связаться с человеком, используя другие соцсети, мессенджеры или номер телефона.

Таким же лайфхаком можно воспользоваться и в случае со звонками якобы из банка или полиции. Однако здесь важно перезванивать не на тот же номер, откуда поступил звонок, а с помощью официальных контактов той или иной инстанции.

«Один из самых распространенных методов утечки данных — создание фейковых аккаунтов руководителей компаний в Telegram для запроса конфиденциальных данных у сотрудников. Получатели таких сообщений думают, что им пишет руководство, и предоставляют все, что у них запросили. Таким образом, мошенники получают доступ к коммерческой информации, а иногда и данным, критически значимым для безопасности всей компании. Чтобы противостоять угрозам, компании должны развивать системы кибербезопасности. Современные ИТ-решения, такие как обезличивание данных, — первостепенные меры защиты», — объясняет Стрельцов.

Специалист объясняет, что лучшим способом отвести от себя прицел мошенников будет удаление своих персональных данных с тех ресурсов, где они не так важны. Если убрать информацию не позволяют те или иные обстоятельства, стоит постараться использовать специальные рабочие аккаунты, на которых будет минимум личной информации, а логины и пароли сильно отличаются от привычных.

По словам эксперта, сегодня плохо защищенный аккаунт равен паспорту, оставленному на улице — чем быстрее вы это поймете и примите необходимые меры, тем меньше становится шанс угодить в руки мошенников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут ввести маркировку созданного нейросетями контента.