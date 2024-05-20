Поворот не туда: полиция сорвала дрифт-вечеринку в Петербурге

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Правоохранители провели рейд на Крестовском острове. Сколько правонарушителей было задержано?

Полсотни машин, которые отправились на спецстоянку, и порядка двухсот выписанных штрафов — это результат рейда ГИБДД, который прошел в Петербурге на Крестовском острове. На площадке должен был состояться очередной заезд среди любителей быстрых гонок и крутых виражей, но в планы вмешались инспекторы. Поворот, который для дрифтеров оказался неудачным — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Популярное место у дрифтеров в Петербурге — площадка на Крестовском острове — полностью опустела. Хотя даже днем здесь можно было услышать рев моторов. На асфальте видно характерные следы от резины, а в воздухе чувствуется специфический запах. Накануне сюда наведались правоохранители и провели масштабную зачистку.

Правоохранители приехали в самый разгар мероприятия — двухдневного заезда любителей экстремальных гонок. Такого крутого поворота организаторы явно не ожидали. Некоторым водителям пришлось помогать выйти из салона. У задержанных явный запах алкоголя, догадки инспекторов подтверждает тест на месте.

Семерых участников сразу отстраняют от управления машиной. Еще 46 человек и вовсе с признаками наркотического опьянения. Они отправляются на медицинское освидетельствование.

Вопросы есть и к автомобилям: номера основных агрегатов нечитаемы, а, значит, могли быть либо подделаны, либо намерено стерты. И, если экспертиза это подтвердит, владельцам машин может грозить уголовная ответственность.

Полсотни автомобилей отправлены на штрафстоянку одного из отделов полиции.

Участники таких заездов постоянно фигурируют в сводках. На той же площадке месяц назад водитель спортивного авто сбил проезжающего мимо велосипедиста. Парень пытался остановить дрифтера, в итоге уехал с травмами в городскую больницу.

В Государственной думе уже предлагают изымать автомобили любителей таких гонок за опасное вождение и лишать их водительского удостоверения. Ведь прямого запрета на дрифт сейчас нет. ГИБДД может лишь выписать штрафы и изъять авто, если есть серьезное нарушение, как в случае с изменением номерных агрегатов.

Пока же такие рейды в Петербурге продолжатся. Ведь эффект не только профилактический. Этой ночью жители соседних домов смогли выспаться.