Гособвинение требует увеличить срок Треповой* до 28 лет

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Наказание сочли для нее слишком мягким.

Гособвинение требует на один год увеличить срок Дарье Треповой*, осужденной на 27 лет колонии по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Наказание, назначенное Треповой, чрезмерно мягкое», — считает гособвинитель.

Гособвинитель требует усилить наказание Треповой и по причине общественной значимости. Он пояснил это тем, что осужденная имеет медобразование. При этом Трепова с равнодушием наблюдала за страданиями большого количества пострадавших от взрыва людей, и не собиралась оказать им помощь.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной. Там журналист проводит творческую встречу, в один момент в помещении прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла именно Трепова. И именно она вручила ее военкору в качестве подарка.

* — внесена в список террористов и экстремистов в России