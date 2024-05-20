Кризис внутри страны: куда приведет Украину агония режима Зеленского

Фото: Reuters / Brendan Smialowski

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Срок его президентских полномочий истек. Что теперь намерен делать глава Незалежной и как ситуацию видят в США?

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. По мнению экс-депутата Верховной рады и участника движения «Другая Украина» Владимира Олейника, теперь глава киевского режима намерен доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер, которые уже совсем скоро станут причинами еще большего кризиса внутри Украины. Об этом политик рассказал в беседе с сайтом URA.RU.

Бывший депутат Рады уверен: Зеленский пойдет на любые меры, чтобы сохранить свою власть.

«Он будет доказывать свою легитимность жесткостью. Сомнения в законности его власти есть на Украине и за пределами страны. Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — считает Олейник.

Политик считает, что сейчас роль Зеленского — это не допустить падение рейтингов президента США Джо Байдена перед грядущими выборами в Штатах. Подтверждением тому являются слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что поражение Украины будет не просто личным проигрышем Байдена, а настоящей катастрофой для всех демократов. Ведь тогда среди американских избирателей встанет закономерный вопрос о том, зачем нужно было тратить деньги налогоплательщиков на помощь Украине.

Кроме того, самому Байдену сегодня максимально не выгодно признавать огромный ворох проблем, вызванных ситуацией на Украине, и поэтому в предвыборных речах нынешнего президента эта тема практически никак не затрагивается.

Олейник также отметил, что простые украинцы видят тот ужас, что происходит в стране, поэтому все чаще на улицах Киева и других городов идут забастовки против режима Зеленского.

«Сегодня в Украине мы наблюдаем пассивную форму сопротивления местных жителей. Многие корреспонденты, блогеры, сообщают что на украинских улицах нет людей. Это форма протеста. Никто не хочет выходить работать, городской транспорт может оказаться без мужчин. Сегодня впервые за всю историю Украины, послевоенной, женщины спустились в шахты и ничего хорошего в этом нет. Это поражение страны в любом случае», — подытожил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СВР указали на низкий рейтинг популярности Зеленского в ВСУ.