Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / shuramedvedev; 5-tv.ru

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Эпатажный певец до сих пор продолжает радовать и развлекать публику. Сегодня ему исполнилось 49 лет!

Певец Шура празднует свое 49-летие, традиционно слушая в праздник песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Веселая команда музыканта поздравила его цветами и тортиком со свечкой. Заряженное на позитив видео поздравление звезда выложил у себя в блоге.

«Вроде 49 стукнуло, а реву как мальчишка! Вместе мы сила! Спасибо каждому из вас, мои самые любимые. И, конечно же, благодарю каждого зрителя, слушателя за вашу любовь! Без вас нет смысла творить! Вы вдохновляете меня уже многие годы и ради вас я еще жив! Спасибо!» — растрогался в свой праздник артист.

Эпатажный певец привлек внимание общественности своей яркой внешностью и необычной манерой пения. Настоящее имя Шуры — Александр Медведев. Родился он в Новосибирске. У Шуры непростые отношения с матерью, которая отдала его в детский дом. Оттуда напуганного девятилетнего мальчика и забрала бабушка.

В 13 лет Саша впервые вышел на сцену новосибирского ресторана, где работала шеф-поваром его бабушка Вера Михайловна. По словам певца, она же предложила ему псевдоним Шура. В музыкальной карьере артисту помог композитор Павел Есенин, который обратил внимание на его бросающийся образ и отсутствие двух передних зубов.

У Шуры нет музыкального образования, да и в целом образования. Со школы его отчислили после шестого класса. Но это не помешало ему добиться высот. Первые же песни Шуры стали хитами, например, «Холодная луна».

Пик популярности исполнителя пришелся на конец 1990-х годов. Среди любимых композиций поклонников: «Ты не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди».

Артист периодически появляется в разных шоу, например, в 2022-м году он стал одним из таинственных участников проекта «Маска», выступив в костюме Бычка. А позже зрители смогли оценить танцевальные таланты артиста в новом шоу «Маска. Танцы».

За свою жизнь певец успел побороть наркотическую зависимость и онкологию. Семьей Медведев так и не обзавелся, хотя мечта о детях его не отпускает. Вот и первое пожелание на день рождения: обрести личное счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказал об откровениях Шуры о личной жизни и мечте стать папой.

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