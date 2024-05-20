Одуванчик в меню: чем полезно это растение и как его есть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Многие считают, что солнечный цветок — лишь обычный сорняк. Однако некоторые регулярно готовят с ним вкусные блюда, которые полезны для здоровья.

Вино из одуванчиков — это не только красивое название книги Рэя Брэдбери. Есть множество способов приготовления вкусных напитков и блюд, в составе которых содержится этот желтый цветок. Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала 5-tv.ru о полезных и отрицательных свойствах одуванчика в рационе человека.

«Одуванчики используют в кулинарии, причем съедобны все его части: и листья, и цветы, и корни. Просто из листьев готовят салаты, их можно ошпаривать кипятком, их можно обжаривать, скажем, в сухарях. Из цветков варится варенье, очень похожее на мед по вкусу получается. Корни одуванчика их сушат, их измельчают из них готовят кофе», — рассказала эксперт.

Блюда из цветка содержат много витаминов, микро и марко элементов, которые разжижают кровь, укрепляют сосудистые стенки и предотвращает возникновение атеросклероза. Кроме того, в корне растения много инулина, который полезен для диабетиков.

Чтобы убрать характерную для одуванчика горечь, которая не всем нравится, Соломатина рекомендует, когда растение только начинает цвести, накрыть сверху чем-то светонепроницаемым, либо уже сам цветок вымачивать в соленой воде или отваривать.

По ее словам, легкая горечь придает салатам из одуванчика пикантность, что повышает аппетит, улучшает выработку желудочного сока. Благодаря ему блюда обладают желчегонным действием и мочегонным.

Однако именно из-за этого свойства, данное растение не стоит добавлять в свой рацион тем, у кого камни в желчном пузыре и в почках. У кого повышенная кислотность желчного сока, имеются гастрит и язва, что только обострит ситуацию.

Для здоровых же людей одуванчик в качестве пищи будет улучшать пищеварение, стимулировать метаболизм, а за счет пищевых волокон он полезен для микробиомы.

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