Фото: Reuters / Brendan Smialowski

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Украинский лидер в связи с истечением срока полномочий отчаянно пытается избавиться от «неблагонадежных».

Популярность президента Украины Владимира Зеленского среди боевиков ВСУ не превышает 20%. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Вместе с тем уровень поддержки Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом более 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, а 90% хотели бы уехать с Украины. Рейтинги падают и других украинских политиков. Эти катастрофические показатели сильно беспокоят Запад. Особенно они стали ухудшаться после принятия закона о мобилизации.

Кроме того, по данным СВР, глава киевского режима в преддверии истечения срока 20 мая чувствует уязвимость своих позиций, поэтому устроил отчаянную чистку от «неблагонадежных» людей в стране.

«Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — говорится в сообщении.

При этом Соединенные Штаты и их союзники советуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны и продолжать создавать атмосферу страха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский станет уязвимым для критики после истечения его полномочий. Множество чиновников из разных стран отмечают работу его помощника Андрея Ермака.