Кормление раны изнутри: в России создали чудо-гель для восстановления костей

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Средство можно использовать во многих сферах медицины.

Российские ученые разработали необычное средство в виде геля, который способен полностью восстановить костную ткань, что поможет военным врачам, лечащих раненых бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил ученый-биотехнолог, доктор фармацевтических наук Дмитрий Компанцев изданию KP.RU.

По словам эксперта, началось все с изучения различных западных препаратов. Оценив реакцию на животных и сравнив состав с российскими препаратами, ученые пришли к выводу, что отечественные продукты направлены на обеззараживание раны, в то время как иностранные компоненты стимулируют именно заживление.

Основная идея разработки была в том, чтобы лечить повреждение изнутри.

«Мы помещаем в очаг повреждения специальные компоненты, которые включаются в обмен веществ в ране (перерабатываются ее ферментами). В итоге идет воздействие по двум направлениям. Во-первых, делящиеся клетки получают дополнительный источник энергии. Во время заживления потребность в ней повышена, поскольку необходимо активное деление клеток. Во-вторых, стимулируется восстановление именно того типа ткани, которая повреждена в месте раны», — рассказал Компанцев.

Технология разработана так, чтобы при введении вещества в очаг повреждения, организм бы реагировал так, будто он своими силами работает над «ремонтом» поврежденного места. Таким образом появляется «костная мозоль», а именно уплотнение на месте раны для дополнительной защиты.

Данное средство может пригодиться для лечения зубов, если нужно срастить раздробленные фрагменты костей, а также чтобы улучшить приживление протезов.

Дмитрий Компанцев подчеркнул, что со студентами Пятигорского медико-фармацевтического института, где он работает заведующим кафедры, создают различные средства с целью помочь бойцам на СВО. Они делают это по собственной инициативе без желания получить гранты. Это также формирует у студентов правильные взгляды на жизнь и помогает им чувствовать себя нужными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Пермском крае начали проводить ультразвуковое исследование периферических нервов.