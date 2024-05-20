Осужденный сбежал из СИЗО в Новокузнецке

МВД: осужденный за грабеж сбежал из СИЗО в Новокузнецке

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Правоохранители начали розыск мужчины.

Осужденный по статье грабеж сбежал из следственного изолятора (СИЗО) в Новокузнецке. Сотрудники полиции и ФСИН начали розыск мужчины. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Кемеровской области.

«Ранее судимый житель Новокузнецка Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ „Грабеж“, совершил побег 18 мая текущего года», — указывается в сообщении.

Отмечается, что к поискам беглеца привлечены наиболее опытные сотрудники.

Приметы осужденного Черникова: рост — 168 сантиметров, телосложение среднее, есть шрамы на голове и левой руке. Он также имеет татуировки: на левой кисти — буквы, на правом предплечье — узор, а на левом — молния.

При наличии какой-либо информации о его местонахождении полиция просит сообщать в правоохранительные органы.

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