На выпускном празднике в США произошла стрельба: что известно об инциденте

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Kyle Mazza; 5-tv.ru

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Как минимум два человека получили ранения.

Массовая стрельба произошла на выпускном вечере в США. Неизвестный открыл огонь прямо во время церемонии вручения аттестатов. По меньшей мере два человека получили ранения, их срочно госпитализировали.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт. Перед происшествием между несколькими людьми разгорелась драка, у одного из участников оказалось оружие, которое он и пустил в ход. На место прибыли полицейские, они задержали нападавшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе у станции метро «Пионерская».