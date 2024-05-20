На месте крушения вертолета президента Ирана ведутся работы по опознанию тел

Фото: Reuters / IRIB

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Воздушное судно полностью сгорело.

На месте крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, начались работы по опознанию тел. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Работы по опознанию тел всех жертв этой катастрофы продолжаются», — говорится в сообщении.

По информации агентства, в результате крушения воздушного судна погибли как минимум восемь человек, которые находились на борту.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Раиси. По сведениям Reuters, борт полностью сгорел.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США.