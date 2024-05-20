По связям: сын Муцениеце захотел стать актером при помощи звездной мамы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса раскрыла хитрый план своего наследника. Что она ответила ему?

Актриса Агата Муцениеце рассказала о хитром плане ее 11-летнего сына Тимофея. Оказалось, что мальчик хочет пойти по стопам родителей и стать актером. Однако оканчивать театральное училище и ходить на многочисленные пробы он вовсе не желает.

Как призналась Муцениеце на встрече со студентами, желающими получить образование в сфере кино и телевидения, ее сын уже имеет одну роль — в сериале «Ты ж мать!» На момент съемок ему было всего восемь лет. И тогда такая работа ему не очень понравилась.

«Он сказал, что ему не понравилось, это скучно, тяжело и нудно, и он не хочет больше играть в кино», — призналась знаменитость.

Однако спустя три года мальчик «созрел» и заявил маме, что все же хочет связать свою жизнь с актерством. При этом он уверен, что знаменитые родители ему в этом обязательно помогут и «продвинут». А ему самому для какой-нибудь роли нужно лишь желание.

«Тима вдруг подошел ко мне и серьезно говорит: «Мам, знаешь, что я подумал? Ну, а давай, вот если ты сейчас в следующем фильме будешь сниматься, и там нужен будет какой-то мальчик, я готов». То есть вопрос не стоял, типа: «Мам, может, меня где-то попробуют?» А он сразу такой: «Я готов», — вспомнила актриса.

Муцениеце не стала обещать сыну покровительство. Наоборот, она попыталась переубедить Тимофея и рассказала, несмотря на род занятия родителей, он должен сам двигаться и стремиться к желаемому.

«Я говорю: «Тим, ну это так не бывает. Надо идти в театралку, значит, заниматься, становиться в какую-то актерскую базу, ходить на пробы. Это не так, что я такой вот — давай», — рассказала Муценице.

При этом она также сообщила, что и младшую дочку Мия тоже тяготит на сцену. Но пользоваться именем родителей она не хочет. Сейчас она активно занимается танцами, пением, спортом. Правда, с выбором профессии из-за столь юного возраста еще не определилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло знакомство детей Агаты Муцениеце с ее новым возлюбленным.