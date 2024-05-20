Первый всероссийский свадебный фестиваль завершился на выставке «Россия»

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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В финальный день свой союз скрепили 13 пар.

На выставке «Россия» завершился первый всероссийский свадебный фестиваль. За время проведения более 500 человек со всей страны стали мужем и женой.

Празднования сопровождались яркими костюмированными свадебными шествиями, хороводами, а также выступлениями народных творческих коллективов. Многие молодожены выбирали для себя национальные костюмы.

В финальный день фестиваля свой союз скрепили 13 пар. Свадебный фестиваль стартовал 12 мая — тогда состоялась самое массовая церемония бракосочетания с участием более 150 пар.

После торжественной регистрации брака новобрачным вручали символический огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России». Он был зажжен при участии президента Владимира Путина в рамках торжественной церемонии старта года семьи.