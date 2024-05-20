Троицкий мост в Петербурге окрасился в цвета вьетнамского флага

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Северной столице сейчас проходят дни Вьетнама.

Троицкий мост в Санкт-Петербурге окрасился в цвета вьетнамского флага. На переправе установили более тысячи светильников.

Пролеты на время стали красными, а опоры — желтыми. В Северной столице сейчас проходят дни Вьетнама.

Организованы культурные, деловые, образовательные и спортивные мероприятия. Все направлены на укрепление дружбы между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Петербурга заложили основу для строительства Большого Смоленского разводного моста. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в Северной столице не строили разводные мосты около 40 лет. Проект подразумевает возведение разводной шестиполосной переправы через реку Неву с трамвайными путями.