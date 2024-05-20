МЧС наращивает силы в зоне паводка в Якутии

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Sakha (Yakutia); 5-tv.ru

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Муниципальные власти уже сейчас начинают оценивать, какая помощь потребуется жителям для устранения последствий стихии.

В Якутии группировка МЧС наращивает силы в зоне паводка. Под воду ушло больше десятка сел в двух районах республики.

Причиной всему стало таяние льда на реке Лена. Как противостоят стихийному бедствию и какие прогнозы дают специалисты, из затопленных деревень передает корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

Галина Соловьева даже в доме не снимает резиновых сапог — комнаты заливает вода из затопленного подвала. Говорит, о наводнении ей и соседям сообщили заранее, поэтому весь домашний скот они успели отвести на возвышенность, а вот сельхотзехнику спасти не удалось.

Она — одна из немногих, кто решил пока остаться в затопленном поселке. Большинство жителей эвакуировали в пункты временного размещения, а кто-то уехал к родственникам.

Наводнения здесь случались и раньше, но так быстро и высоко вода еще никогда не поднималась, рассказывают жители. Якутское село «Партизан» пострадало одним из первых.

В Намском районе республики уровень воды превышает критический почти на 30 сантиметров. Подтоплено около 15 жилых домов — в воде находятся постройки, дороги, улицы.

Из-за ледохода на реке Лена в нескольких районах Якутии затоплено более 350 домов. В большинстве пострадавших населенных пунктов передвигаться сейчас можно только на лодках. Везде, где возможно, спасатели укрепляют и наращивают дамбы и возводят насыпи вдоль автомобильных дорог.

«То прибывает, то падает. Вон, гараж затопило», — говорит житель села Вячеслав Ксенофонтов.

Жители затопленных районов говорят — ущерб большой. Люди лишись не только имущества, но и будущего урожая — на приусадебных участках полностью затоплены огороды, восстанавливать придется и инфраструктуру.

«Кроме домов у нас два социальных объекта — это больница и ветеринарный пункт, и одна подстанция и шесть дорог муниципальных», — отметил глава села Алексей Зырянов.

В район паводка МЧС направляет дополнительные силы — увеличивается группировка спасателей и спецтехники. Резервы направляют в первую очередь на самые сложные участки.

«На территорию Намского района дополнительно прибыла группировка в составе 30 человек. Пять единиц специализированной техники для оказания помощи по откачке воды, по перевозке имущества, людей, также доставке продовольствия», — сказал глава ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Муниципальные власти уже сейчас начинают оценивать, какая помощь потребуется жителям для устранения последствий паводка, когда уйдет вода. Ледоход на реке Лена еще продолжается.

И уровень воды повышается там, где происходят заторы. Чтобы их устранить, саперы взрывают лед: ожидается, что благодаря этим мерам в ближайшие сутки-двое паводок пойдет на спад, и вода начнет отступать от населенных пунктов.