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Пехота уверенно действует при поддержке боевых дронов.

Российские военные уверенно теснят противника на всех направлениях спецоперации. В Донецкой республике нашим бойцам удалось отразить несколько контратак и нанести значительное поражение силам ВСУ.

Пехота уверенно действует при поддержке боевых дронов. За действиями штурмовиков наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На острие наступления штурмовики группировки «Восток» из Бурятии продвигаются вперед по ориентирам воздушной разведки. Противник всего в метрах 20.

Против троих наших штурмовиков — четверо боевиков ВСУ. Следом — еще один взрыв, штурмовики обходят врага по флангу и открывают огонь.

«Выдвинулись по темноте, скрытно подобрались, прошляпили они нас. А дальше — дело техники», — говорит боец с позывным «Коха».

Это кадры боя за один из ключевых опорных пунктов в окрестностях Урожайного. Перед наступлением штурмовой отряд тщательно спланировал операцию: заходили в темноте, укрывшись антидроновыми плащами.

«По тишине, немного передыхивая. Они отстреливались, по нам работали с автоматов. Как зашли, птички начали летать. Поздно очухались, нам повезло», — отметил пулеметчик с позывным «Шаман».

Но к этому моменту штурмовики уже полностью владели инициативой и даже попытались уговорить ВСУ сложить оружие. Мы в базовом лагере штурмовиков.

Для них это тыл, для нас — весьма относительно, периодически срабатывает ПВО. Штурмовик с позывным «Шаман» впервые смотрит кадры боя с его участием.

Уничтожив всех врагов за полчаса, «штурмы» продолжали отбивать атаки противника. В сторону врага летит все, что можно, в том числе и снаряды реактивной артиллерии, которые и решают исход этой неудавшейся контратаки.

Сражаться здесь больше не с кем, в опорник заходит наша пехота. Штурмовые отряды со своей задачей справились, заняли более выгодные рубежи под Урожайным.