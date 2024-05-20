ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая

Фото, видео: Reuters / Ali Hamed Haghdoust; 5-tv.ru

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За президента Ирана молится почти вся страна.

В Иране турецкий беспилотник обнаружил тепловое пятно в зоне предполагаемой катастрофы. На кадрах, снятых с поискового дрона, видно, насколько тяжелые там погодные условия.

Плотные облака и туман полностью закрывают обзор. Ранее местные телеканалы сообщали, что район поисков уменьшили с 20 до 2 километров.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе республики накануне вечером. С тех пор борт считается пропавшим.

Раиси возвращался после встречи с президентом Азербайджана — они открывали плотину на границе двух стран. Хронология событий — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

В мечетях Ирана этим вечером необычно много людей. Они молились за президента страны Эбрахима Раиси.

Вертолет, на борту которого находился глава Ирана, министр иностранных дел и губернатор одной из провинций, исчез с радаров во второй половине дня.

«Президент и другие сопровождавшие его люди возвращались на нескольких вертолетах. Один из них был вынужден совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий и тумана», — сказал глава республиканского МВД Ахмед Вахиди.

Называли сразу два разных предполагаемых места «жесткой посадки» — пограничный город Джульфа и расположенный чуть поодаль Верзеган. После этого несколько часов противоречивых сообщений информагентств и ожиданий.

В официальном аккаунте Раиси в социальных сетях появился баннер со словами «Помолитесь за меня». Они вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открывали плотину на реке Аракс.

Душевное прощание, затем группа из трех иранских вертолетов быстро набирает высоту. Высшие госчиновники Ирана используют российские машины Ми-117 и американские Bell — пилоты называют их надежными и неприхотливыми.

«Ну это два надежных, два хороших вертолета, которые всегда соревнуются между собой. Я летал и на том, и на том, Ми-171 — машинка получше. Для меня она безопаснее», — говорит летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

Погода в районе полета постоянно ухудшалась. Горный рельеф предполагает, что любая авиационная техника летит до конечной точки не по прямой, а виляя между горами.

Именно этим могут объясняться разные сведения о месте аварии. Но, в любом случае, вертолеты первых лиц в автоматическом режиме подают сигналы бедствия.

«Вертолеты, на которых летают высокопоставленные чиновники страны, могут показать точное место крушения, сли его аварийная система не будет отключена из-за взрыва. Возможно, в нем взорвалась бомба или вертолет ударился о скалу из-за ошибки пилота», — отметил аналитик, писатель, исследователь Ближнего Востока и Ирана, военный историк Фарзин Надими.

Немедленно на место происшествия отправились спасатели. По разным данным, их до 40 различных групп — вплоть до боевого спецназа. Но найти упавший вертолет ночью в горах при плохой погоде — это непростая задача.

«Несколько раз была установлена связь двумя пассажирами вертолета. Мы ищем в радиусе двух километров от места происшествия. Я надеюсь, что хорошие новости будут», — указал вице-президент республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури.

Не только Иран, но и многие соседние страны с нетерпением ждали новостей с севера Ирана. И пытались понять, как трагедия может изменить ситуацию в стране и регионе.

«Согласно Конституции Исламской Республики Иран, если президент погибает, его первый заместитель берет на себя его обязанности. Будет сформирован совет. И они должны в течение 50 дней запустить новые президентские выборы», — объяснил политолог Ахмад Вахшитех.

Газета Tehran Times сообщала, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, однако впоследствии издание опровергло эту информацию.

«Внутренняя политическая борьба идет, мы наблюдаем очень тревожные события. Пока мы видим противоречивые заявления, которые наводят на очень серьезные мысли», — отметил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Тарасов.

В системе государственной власти Ирана президент занимает всего лишь вторую позицию после духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Но все-таки эта фигура очень важная. Тем более, с учетом того, что Иран играет ключевую роль в архитектуре безопасности всего Ближнего Востока.

Политический курс Ирана вряд ли может измениться в одночасье. Больше, наверное, приходится опасаться далеко идущих последствий этой катастрофы — особенно если она вдруг окажется не случайной.