Ампутируют? Чем для Бритни Спирс может закончиться самолечение ноги

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Если звезда незамедлительно не обратится за помощью, ее ждет масса неприятностей, предупредила терапевт.

Певица Бритни Спирс, которая в начале мая травмировала ногу и до сих пор не обратилась за медицинской помощью, рискует столкнуться с массой неприятностей. Об этом 5-tv.ru заявила терапевт Елена Черненко.

Она тщательно изучила разлетевшиеся по сети кадры с сильно опухшей ногой знаменитости. После этого врач заявила, что, скорее всего, у певицы перелом ноги — по крайней мере, все признаки этого есть.

«Покраснение, отек, нарушение функции конечности, то есть она не будет сгибаться и разгибаться, сильная боль. При наличии всех этих признаков нужно подтвердить или нет перелом. Для этого нужно обратиться ко врачу, назначат рентген, КТ», — пояснила специалист.

Кроме того, Спирс будет очень долго мучиться от боли, предупреждает Черненко. Ее нервные окончания и сосуды будут повреждены, гематома может увеличиться.

«Если, например, перелом в ноге, то при неправильном сращивании кости может возникнуть так, что одна нога будет короче другой. Это не просто решается там как-то обувью, это еще может быть проблема в дальнейшем с поясничным отделом позвоночника, не только, а вообще с позвоночником, ходить будет неудобно», — добавила она.

Терапевт напомнила — если есть подозрение, что у человека перелом и он испытывает сильную боль, поднимать его и куда-либо нести нельзя — важно вызвать скорую помощь. Это необходимо, чтобы кости не сместились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие лекарства приводят к переломам на ровном месте.