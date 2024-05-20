Вскрылась страшная правда о состоянии Хлебниковой после жуткого пожара

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Долгое время после беды певица скрывала лицо и фигуру.

Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова побывала на концерте в Кремле, исполнив несколько песен. За это время многие увидели — артистка до сих пор не восстановилась после жуткого пожара в доме.

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену», — рассказал один из очевидцев изданию KP.RU.

Однако на мероприятии она вела себя как настоящий боец. Несмотря на возможную боль, выступала и радовала зрителей.

«Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — добавил очевидец.

Беда в жизни Хлебниковой произошла 18 ноября 2021 года. В ее квартире случился пожар, в тот момент певица спала.

Помимо нее, в доме находились дочь Доминика и пожилые родители. Они серьезно не пострадали, так как эпицентр возгорания случился в комнате звезды.

С множественными ожогами и отравлением угарным газом певицу доставили в НИИ Склифосовского. По словам врачей, ее трудно было узнать.

Исполнительницу ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Впоследствии ей пересадили кожу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую мечту поклонника исполнила Марина Хлебникова.