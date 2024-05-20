Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В настоящее время, говорит он, в ряды ВСУ мобилизуют всех — «без рук, без ног».

Служивший в одной из воинских частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Эдуард Алмакаев после попадания в плен заявил, что пытался уволиться из ВСУ в течение всего 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Я изначально не хотел служить — мне пришла повестка не от ТЦК, а от военкомата. Из-за этого я и пошел, не было бы повестки — я бы не служил», — говорит боевик.

В настоящее время, указал Алмакаев, в ряды ВСУ мобилизуют всех — «без рук, без ног». Националист мечтает о том, чтобы в будущем забрать свою семью и сразу уехать с Украины.

Он также отметил, что его сослуживцы вынуждены были копать блиндажи лопатами, купленными за свой счет. Укрепленные позиции ВСУ при этом Алмакаев назвал «никакими».

Националист убежден, что все это происходит из-за коррупции со стороны Рады и президента Владимира Зеленского. Про войска, продолжил он, власти Незалежной думают в последнюю очередь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, как группу из нескольких сдавшихся сослуживцев несколько раз атаковали FPV-дроны.