Воспаление легких выявили у короля Саудовской Аравии
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
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Врачи прописали 88-летнему монарху пройти курс терапии антибиотиками.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением легких. Об этом сообщило агентство SPA.
Он уже завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике Аль-Салам Палас в Джидде. Отмечается, что врачи прописали 88-летнему монарху пройти курс терапии антибиотиками.
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