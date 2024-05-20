Воспаление легких выявили у короля Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Врачи прописали 88-летнему монарху пройти курс терапии антибиотиками.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением легких. Об этом сообщило агентство SPA.

Он уже завершил медицинское обследование, которое проводилось в королевской клинике Аль-Салам Палас в Джидде. Отмечается, что врачи прописали 88-летнему монарху пройти курс терапии антибиотиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Алексей Бородин экстренно госпитализирован в Москве. Причиной, как отмечается, стала пневмония.

Известно, что сейчас художественный руководитель Российского академического Молодежного театра находится под наблюдением медиков. Состояние артиста оценивается как среднетяжелое.