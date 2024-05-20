Лерчек бесплатно раздала свой многомиллионный гардероб на фоне развода

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Звезда призналась, что с некоторыми вещами ей было тяжело расставаться.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) после крупного скандала и не менее тихого разрыва с супругом решила отдать свои брендовые вещи. Она организовала магазин, куда «входить» можно было лишь по предварительной заявке.

На какую сумму ей удалось отдать вещи и для чего она это устроила, знаменитость рассказала KP.RU. Так, любой желающий мог стать обладателем трех вещей блогера, а также сделать совместное фото и пообщаться.

Поклонники были в восторге от одежды. Особенно их впечатлили авторские платья, сшитые специально для блогера — в результате Лерчек удалось раздать вещей и обуви на восемь миллионов рублей.

«Начинается новая глава в моей жизни — новая я, новые события, новые образы. Сложно было расстаться с некоторыми туфлями, их мне дарил Артем (муж блогера — Прим. ред.) еще в университете. Но я понимаю, что носить я их уже не буду, и они просто занимали место», — рассказала Лерчек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лерчек прокомментировала новый многомиллионный долг.