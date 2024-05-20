Схватка «Бука» и дрона Jupiter H-3! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Кадры боевой работы расчета ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск

Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России от средств воздушного нападения противника. Этот высокомобильный комплекс предназначен для поражения боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.

В зоне специальной военной операции комплексы прикрывают войска, командные пункты, штабы от атак противника, который пытается нанести удар с воздуха, а также населенные пункты, где находятся мирные жители. «Буки» отличаются высокой проходимостью и развивают скорость около 60 километров в час.

Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БПЛА Jupiter H-3.

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток» неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.