«Этот день может стать последним»: Чехова пережила серьезную операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Instagram* / achekhova; 5-tv.ru

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Звезда призналась, что она невероятно сильно боялась хирургического вмешательства.

Телеведущая Анфиса Чехова не на шутку напугала поклонников новостью о том, что отправилась на сложное хирургическое вмешательство. По дороге в медицинское учреждение она рассказала, что совсем скоро ей удалят сразу аж пять зубов, поэтому она невероятно нервничает.

«Это мои первые зубы, которые я удаляю. Будут делать под общим наркозом. Кажется, что этот день может стать последним», — с тревогой сообщила знаменитость.

Она также добавила, что хирурги-стоматологи удалят ей четыре зуба мудрости и один соседний. Вновь выйдя на связь, телеведущая рассказала о своем самочувствии.

«Каша съедена, детское пюре тоже. Выгляжу немного побитой, но зубы не болят, и меня не беспокоят», — рассказала Чехова.

Она объяснила, что местную анастезию ей терпеть жутко, поэтому доктор предложил сделать общую, а после операции на некоторое время остаться. Чехова согласилась и не пожалела.

С восторгом она призналась, что ее вкусно накормили, позаботились и проявили самое чуткое отношение. К слову, о проблемах с зубами телеведущая рассказывала уже не раз.

Так, в прошлом году она призналась — у нее стирается лицевой сустав. Тогда ей специалист порекомендовал незамедлительно начать лечение, установить виниры.

Кроме того, доктор назначал ей инъекции гиалуроновой кислоты в сустав. Но этой рекомендации Чехова решила не следовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие осложнения возникли у Анфисы Чеховой после ботокса.

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