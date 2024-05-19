Крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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О чем общались представители двух администраций?

Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел спустя несколько дней после того, как иранские власти провели непрямые переговоры с представителями американской администрации. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что недавно высокопоставленные иранские и американские чиновники провели переговоры через посредников в попытке снизить угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Диалог, говорится в материале, стал первым контактом стран после того, как Иран в апреле с помощью беспилотников атаковал военные объекты Израиля в ответ на обстрел израильскими ВВС консульского отдела посольства страны в Дамаске.

Ранее 5-tv.ru писал, как возможный уход Раиси изменит политику Ирана.