На Украине вводят почасовое отключение электричества

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Графики будут действовать для населения и предприятий всех регионов страны.

Компания «Укрэнерго» сообщила о введении на Украине с 20 мая графиков почасового отключения электроэнергии.

«20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — говорится в Telegram-канале предприятия.

На 19 мая отключения были запланированы только в Харьковской и Полтавской областях из-за проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 13 мая заявил, что энергосистеме страны в этом году был нанесен самый большой ущерб с начала российской спецоперации.

По словам министра, Незалежная лишилась электростанций, генерирующих до 8 гигаватт энергии. Это огромный показатель, ведь зимой в среднем в стране вырабатывается до 18 гигаватт.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о повреждениях на объектах энергетики в Сумах и Харькове.