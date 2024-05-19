В Израиле ответили на обвинения в причастности к ЧП с вертолетом Раиси

13 канал: Израиль не имеет отношения к ЧП с вертолетом Раиси

Фото: Reuters / Ali Hamed Hagdoust

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

О состоянии политика до сих пор нет какой-либо достоверной информации.

Израиль не имеет отношения к ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает израильский 13 канал со ссылкой на чиновников.

«Что касается Израиля, то сигнал, который он посылает странам мира, заключается в том, что он „не связан с этим событием“», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что жизни Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана «в опасности после крушения вертолета». Их борт совершил жесткую посадку в горах на пути из Азербайджана.

Они возвращались после визита в соседнюю страну, когда их воздушное судно попало в густой туман при пересечении горной местности. Затем и произошел инцидент с бортом Раиси.