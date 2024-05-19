Жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Главное

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Воздушное судно с первыми лицами исламской республики на борту до сих пор ищут спасатели.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место крушения направились спасатели, однако их работу осложняет сильный туман и плохая погода. О том, что известно к этому часу, читайте в материале 5-tv.ru.

Жесткая посадка вертолета

Воздушное судно с Раиси на борту совершило жесткую посадку на обратном пути из Азербайджана, где политик участвовал в открытии плотины на реке Арас вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Иранские СМИ сообщили, что в колонне президента Ирана летели три вертолета. Два из них прибыли к месту назначения, а третий, где и находился Раиси, совершил жесткую посадку в горах недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

По предварительной информации, вместе с главой государства на борту воздушного судна находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана (территория Ирана) Малик Рахмати и еще ряд официальных лиц.

Что стало причиной авиаинцидента

Информацию о крушении вертолета Раиси подтвердил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Предварительной причиной аварии он назвал сильный туман и плохую погоду.

В свою очередь агентство Mehr опубликовало кадры местности, где упал президентский вертолет. На них действительно виден густой туман.

По словам Вахиди, на помощь пассажирам вертолета немедленно были направлены несколько групп спасателей, однако им может потребоваться время, чтобы добраться до места. При этом контакта с президентом и его спутниками нет — связь осложняет гористая местность.

По данным агентства Tasnim, спасатели уже установили, что крушение произошло в окрестностях деревни Ози в лесах Арсбарана на северо-западе Ирана. Отмечается, что это труднодоступный район.

Состояние Раиси неизвестно

Точных данных о состоянии Раиси после жесткой посадки вертолета нет. Как сообщает Tasnim, есть надежда, что в результате крушения нет жертв.

В частности, об этом агентству сообщили находившиеся на борту президентского вертолета чиновники, с которыми удалось связаться. Глава иранского представительства Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что детали аварии и состояния вертолета пока не выяснены.

На место крушения отправлены 40 групп быстрого реагирования. В некоторых иранских источниках появились сообщения о том, что Раиси и его спутники выжили.

Однако позднее из заметок пропала подобная информация. Известно, что в случае смерти президента по законам Ирана власть переходит к первому вице-президенту, а выборы должны быть назначены в течение полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране опасаются за жизнь Раиси после крушения вертолета.